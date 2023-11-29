İstanbullular Dikkat: Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentte trafik yoğunluğu, yüzde 90 seviyelerine çıktı.

İstanbullular Dikkat: Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da beklenen yağış, sabah saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artırarak sürüyor.

Sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde de su birikintileri meydana geldi.

Araçların ilerlemekte zorluk çektiği ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda Avcılar, Anadolu Yakası'nda ise Bostancı bölgesinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması İBB CepTrafik verilerine göre, trafik yoğunluğu 17.30 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.

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