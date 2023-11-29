Galatasaray Manchester'ı Ağırlıyor

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Manchester United’ı (MENÇISTIR YUNAYTIT) ağırlıyor. Maç Türkiye saati İie 20:45'te başlayacak.



A Grubu'nun 5'inci maçı RAMS Park'ta yapılacak. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez maçta forma giyemeyecek. Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.



A Grubu'nda günün diğer maçında da Bayern Münih , Kopenhag'la Almanya'da karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye Saati İle 23:00'de başlayacak.



Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık'ta Kopenhag ile Danimarka'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bugünkü karşılaşmayı kazanırsa Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.



