Galatasaray Manchester'ı Ağırlıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5’inci maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bu akşamki karşılaşmayı kazanırsa Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek. Maç TSİ 20:45'te başlayacak...

Galatasaray Manchester'ı Ağırlıyor
Son Güncelleme:

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Manchester United’ı (MENÇISTIR YUNAYTIT) ağırlıyor. Maç Türkiye saati İie 20:45'te başlayacak.

A Grubu'nun 5'inci maçı RAMS Park'ta yapılacak. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez  maçta forma giyemeyecek. Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez  yönetecek.

A Grubu'nda günün diğer maçında da Bayern Münih , Kopenhag'la  Almanya'da karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye Saati İle 23:00'de başlayacak.

Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık'ta Kopenhag ile Danimarka'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bugünkü karşılaşmayı kazanırsa Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.

NATO'da Gündem: Ukrayna'nın Tam ÜyeliğiNATO'da Gündem: Ukrayna'nın Tam ÜyeliğiDünya
# Galatasaray # Manchester United
Çok Okunanlar
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı!
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu...
90'lı Yıllarda Doğanların Gizli Kabusu!
90'lı Yıllarda Doğanların Gizli Kabusu!
E-Devlet'te Yoğun Günler!
E-Devlet'te Yoğun Günler!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Öne Çıkanlar "Türkiye, İsrail'le hesaplaşacak!" - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz "Türkiye, İsrail'le hesaplaşacak!" - Koray Kamacı - Doğan Akdeniz Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı! Mercimek Çorbasının Yol Arkadaşı!