Galatasaray Manchester'ı Ağırlıyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5’inci maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bu akşamki karşılaşmayı kazanırsa Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek. Maç TSİ 20:45'te başlayacak...
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Manchester United’ı (MENÇISTIR YUNAYTIT) ağırlıyor. Maç Türkiye saati İie 20:45'te başlayacak.
A Grubu'nun 5'inci maçı RAMS Park'ta yapılacak. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez maçta forma giyemeyecek. Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
A Grubu'nda günün diğer maçında da Bayern Münih , Kopenhag'la Almanya'da karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye Saati İle 23:00'de başlayacak.
Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık'ta Kopenhag ile Danimarka'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bugünkü karşılaşmayı kazanırsa Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.