Starbucks’ta zamlar geldi, bitki bazlı süt ücretsiz oldu

Starbucks, 2025’in ilk günlerinde Türkiye’de kahve fiyatlarına yüzde 36’ya varan zam yaptı. Küçük boy filtre kahve fiyatı 70 TL’den 95 TL’ye, orta boy 80 TL’den 105 TL’ye, büyük boy ise 90 TL’den 115 TL’ye yükseldi. Gazeteduvar’ın haberine göre, zam oranları, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak eleştirilere neden oldu.

Zamların ardından Starbucks, bitki bazlı süt alternatiflerini (soya, badem, yulaf gibi) ücretsiz sunma kararı aldığını duyurdu. Şirketin yeni CEO’su Brian Niccol liderliğinde alınan bu karar, müşteri deneyimini geliştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Starbucks’ın ücretsiz bitki bazlı süt kararı, müşteri deneyimini iyileştirmek adına yaptığı değişikliklerden sadece biri. Şirket ayrıca menüdeki karmaşayı azaltma, fiyat artışlarını kontrol altına alma ve bardaklara yeniden müşteri isimlerinin yazılması gibi yenilikler üzerinde çalışıyor.