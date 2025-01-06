2025 zamları ve vergi yükü: Çalışanları ne bekliyor?

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, köşe yazısında 2025 yılında çalışanların maaşlarından yapılacak kesintilere dair kritik bilgiler paylaştı.

Zam Oranları Açıklandı

Yeni yıl itibarıyla;

Asgari ücrete %30,

Memur ve memur emeklilerine %11,54,

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine %15,75 oranında zam yapılacağı duyuruldu.

Bununla birlikte, memur ve emekliler, maaşlarına ek olarak refah payı talebinde bulunuyor. Bu talebin, Beştepe’de düzenlenecek Kabine Toplantısı’nda ele alınması bekleniyor.

Vergi Dilimleri Maaşlara Nasıl Yansıyacak?

Karakaş, maaş zamlarıyla birlikte birçok çalışanın gelir vergisi diliminin değişeceğini ve bir üst vergi dilimine geçeceğini vurguladı. Bu durum, maaşlarda görülen artışların etkisini azaltacak ve çalışanların yıl sonuna doğru daha yüksek vergi kesintileriyle karşılaşmalarına neden olacak.

"Yıl Sonunda 1-2 Maaş Vergiye Gidebilir"

Karakaş, 2024 ve 2025 yılları arasındaki gelir vergisi dilimlerini karşılaştırarak şu verileri paylaştı:

2024’te ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL’den başlarken,

2025’te bu sınır 158 bin TL’ye yükseltildi.

En üst vergi dilimi ise 3 milyon TL’den 4,3 milyon TL’ye çıkarıldı. Ancak, oranlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Karakaş, yıl sonuna doğru bazı çalışanların yıllık gelirinin 1-2 maaş kadarını vergi olarak ödeyeceğini belirtti.

Sonuç: Maaş Artışları Vergiyle Gölgelenecek

Maaş zamları, çalışanlar için olumlu bir gelişme olsa da, vergi dilimlerindeki değişiklik nedeniyle bu artışların etkisi beklenenden düşük kalabilir. Karakaş’ın analizine göre, vergi yükünün artmasıyla birlikte çalışanların gelir artışı büyük ölçüde eriyecek.