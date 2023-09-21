Starlink Türkiye'ye mi geliyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink, Türkiye'de faaliyet göstermek istediğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Starlink'in Türkiye'ye gelmesi için görüşmelere başlanacağı aktarıldı.

Starlink Türkiye'ye mi geliyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı
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Starlink, faaliyet göstermek için isteğini Türkiye'ye bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. Sayan yaptığı açıklamada, "Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. " ifadelerini kullandı.

Sayan yaptıkları toplantı neticesinde kamuoyu ve sektör paydaşlarının görüşlerine başvuracaklarını belirtti. Sayan, "Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız." ifadesini kullandı.

ELON MUSK'A AİT OLAN STARLİNK'İN TÜRKİYE'YE GELMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Starlink, Elon Musk'ın tüm dünyaya uydu üzerinden internet hizmeti verilmesini sağlayan şirketinin adıdır. Şirket binlerce küçük uyduyu yörüngeye yollayarak, dünyanın en ücra köşelerine bile internet vermeyi hedeflemekte. Türkiye'ye Starlink'in gelmesi halinde, kırsal bölge ve ya şehir fark etmeksizin internet hizmetine aynı kalitede ulaşabilecek.

Starlink Türkiye'ye mi geliyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı - Resim : 1

ERDOĞAN VE ELON MUSK GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM toplantısı için gittiği New York'ta Elon Musk ile görüşmüştü. Türk Evi'nde gerçekleşen toplantıda, Elon Musk oğlu ile birlikte katılmıştı. İkili kameralara samimi görüntüler verdi. Erdoğan, Elon Musk'ı İzmir'de yapılacak TEKNOFEST'e davet etti.

Erdoğan- Musk görüşmesinde devlet teammüllerine uymayan görüntülerErdoğan- Musk görüşmesinde devlet teammüllerine uymayan görüntülerGündem
# Starlink # türkiye # ulaştırma ve altyapı bakanı
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