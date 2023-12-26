Suç Örgütlerine Operasyonlarda Ele Geçirilen 23 Araç Emniyete Verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdikleri operasyonlarda ele geçirilen araçlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Ali Yerlikaya, göreve başladıkları ilk günden itibaren Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini kaydeden Yerlikaya şunları söyledi:

- Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun.