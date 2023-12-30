Süper Kupa'ya İlişkin Provokatif Paylaşımlara Soruşturma Açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa karşılaşmasının ertelenmesi ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldığını belirtti.

Süper Kupa'ya İlişkin Provokatif Paylaşımlara Soruşturma Açıldı
Editör: Uğur Çam
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası, sosyal medyada provakasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatılacağını belirtti. Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:

- Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.
# Yılmaz Tunç # süper kupa
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