Süper Kupa'ya İlişkin Provokatif Paylaşımlara Soruşturma Açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası, sosyal medyada provakasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatılacağını belirtti. Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:

- Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.