Süper Kupa'ya İlişkin Provokatif Paylaşımlara Soruşturma Açıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa karşılaşmasının ertelenmesi ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldığını belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası, sosyal medyada provakasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatılacağını belirtti. Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:
- Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.
Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 30, 2023
Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler…