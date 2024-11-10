Güvenlik güçlerine saldıran 253 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı gösterilere katılan ve güvenlik güçlerine yönelik taşlı ve fiziki saldırılarda bulunan 253 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Güvenlik güçlerine saldıran 253 şüpheli yakalandı
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 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yakalananların 226’sı terör suçları, 27’si ise güvenlik suçları kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226’sı terör suçlarından, 27’si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı.”

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