Güvenlik güçlerine saldıran 253 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yakalananların 226’sı terör suçları, 27’si ise güvenlik suçları kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226’sı terör suçlarından, 27’si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı.”