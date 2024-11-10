Güvenlik güçlerine saldıran 253 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı gösterilere katılan ve güvenlik güçlerine yönelik taşlı ve fiziki saldırılarda bulunan 253 kişinin yakalandığını duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yakalananların 226’sı terör suçları, 27’si ise güvenlik suçları kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226’sı terör suçlarından, 27’si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı.”