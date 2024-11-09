Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde salonda gerginlik

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci günü devam ediyor. İlk günkü duruşmalarda, tutuklu sanıkların “Bilmiyorum, hatırlamıyorum” ifadeleri dikkat çekmişti. Bugünkü duruşma sırasında Narin'in babası Arif Güran sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde salonda gerginlik
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Davanın ikinci gününde, sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşımayı itiraf eden Nevzat Bahtiyar mahkeme salonuna getirildi. Tanıkların dinlenmesine başlanan duruşmada, Narin'in ağabeyi Baran Güran ifade verdi. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'in bir sorusu sırasında, Arif Güran tepki göstererek, “Kızımdan bahsederek anlatmayın. Yeter. Allah için yeter!” diyerek salonu terk etti. Bu olayın ardından Güran fenalaşınca, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yapılan muayenede kan şekeri düşüklüğü tespit edildi.

Tanık ifadelerinde, Narin'in kaybolduğu gün yaşananlar ve aile içindeki ilişkiler tartışıldı. Baran Güran, annesiyle amcası Salim arasında iddia edilen ilişkiyle ilgili soruya, “Evde böyle bir ilişki olsaydı, Enes bunu görseydi, müdahale ederdi” şeklinde yanıt verdi. Diğer tanıklar da olay günü yaşananları ve Narin'in kaybolduğu gün gözlemlerini anlattı.

Davanın karmaşık seyri ve mahkeme salonundaki gerginlikler, duruşma sırasında tansiyonu yükseltti. Mahkeme başkanı, tarafları sakinleştirmeye çalışırken, tanıkların ifadelerine devam edildi.

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