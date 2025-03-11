"Suriye'de Alevi bir aile Türk askerleri tarafından hedef alındı" iddiası! DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'de Alevi bir ailenin Türk askerleri tarafından doğrudan hedef alındığı" iddiasını yalanladı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu olan görüntülerin Suriye'de değil, Lübnan’ın güneyindeki Aytarun beldesinde kaydedildiği tespit edilmiştir. Görüntüler, evini inceleyen bir aileye İsrail askerleri tarafından ateş açıldığı anları göstermektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.