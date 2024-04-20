Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kağıthane'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandıKağıthane'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandıYurt
# pkk # suriye # tsk
Çok Okunanlar
ABD'den Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı!
ABD'den Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı!
İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü
İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü
Kırklareli'nde tarihi bina yandı
Kırklareli'nde tarihi bina yandı
İzmir'de suya indirim yapıldı
İzmir'de suya indirim yapıldı
İstanbul Tabip Odası Değişim Grubu adaylarını tanıttı!
İstanbul Tabip Odası Değişim Grubu adaylarını tanıttı!
Öne Çıkanlar Emekli Kurmay Albay İhsan Sefa PKK'yı bitirmek için ne yapılacağını açıkladı | ULUSAL HABER Emekli Kurmay Albay İhsan Sefa PKK'yı bitirmek için ne yapılacağını açıkladı | ULUSAL HABER TGB İstanbul'dan "Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı Talat Paşa Yürüyüşü" TGB İstanbul'dan "Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı Talat Paşa Yürüyüşü"