Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Açıklamada, terörü kaynağında kurutmakta kararlılık vurgusu yapıldı.