Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler etkisiz hâle getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Açıklamada, terörü kaynağında kurutmakta kararlılık vurgusu yapıldı.

4 terörist etkisiz hale getirildi! Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon4 terörist etkisiz hale getirildi! Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonGündem

Kaynak: TRT Haber

# Türk Silahlı Kuvvetleri # pkk
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