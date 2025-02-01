Survivor Turabi artık şarkıcı: "Pop piyasasını alt üst edeceğim"

Survivor'ın esfane isimlerinden Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarışmaya gidemeyeceğini söyleyerek, 'Popstar olacağım' dedi. Turabi, yeni şarkısını duyurdu.

Sude İnak Sude İnak
Survivor Turabi artık şarkıcı: "Pop piyasasını alt üst edeceğim"
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Survivor'ın sevilen eski yarışmacılarından Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından 2025 Survivor'a katılıp katılmayacağı konusuna açıklık getirdi.

Fenomen yarışmaya katılmayacağını söyleyen Turabi Çamkıran yeni hedefini şöyle anlattı:

"SORMAKTAN VAZGEÇİN"

"Survivor'a gelemiyorum arkadaşlar. Sormaktan vazgeçin. Ben şarkıcı olacağım, popstar olacağım. İlk İngilizce parçam yayında."

Turbo Turabi ayrıca 'Wine Me, Dine Me!' isimli yeni şarkısını sosyal medya hesabında paylaştı.

Ünlü isim, şarkıyı paylaşır paylaşmaz sosyal medyada gündem oldu.

Şarkısı büyük ilgi çeken Turabi, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, "Şaka gibi ya. İnanılmaz patladı bu parça. Şu an inanılmaz ama dünyanın en popüler tv şovlarından teklifler yağıyor menajere. Dünyanın en popüler ve dijital mecra şovlarında sazımla beraber bir turneye hazır olun. Benimle şovda düet yapmak isteyenleri duyunca kafayı yiyeceksiniz" dedi.

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