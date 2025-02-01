Tutuklanan Ayşe Barım'ın şirketinden ilk o oyuncu ayrıldı!

Oyuncu Cansu Dere, 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı.

Sude İnak Sude İnak
Tutuklanan Ayşe Barım'ın şirketinden ilk o oyuncu ayrıldı!
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Dizi sektöründe tekelleşme suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı olaylarına ilişkin suçlamayla tutuklandı.

ETKİ AJANLIĞI

Barım'la ilgili savcılığın tutuklamaya sevk yazısında 'etki ajanlığı' ifadesi de yer aldı. Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen düzenleme, geri çekilmiş ve yasalaşmamıştı.

'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklanan Barım'ın ifadesinde "Bireysel olarak kendim gittim" dediği öğrenildi.

Barım'ın ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

"Çok yoğun bir karalama ve iftira kampanyasıyla karşı karşıyayım. Bu süre içerisinde neden olduğunu
anlamadığım çok ciddi iftiralara uğradım. Gezi Parkına hatırladığım kadarıyla 1 ya da 2 kez gitmişimdir, başkaca gitmişliğim yoktur."

BAŞKA BİR MENAJERLE ANLAŞTI

Adliyeye sevk edilen Barım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından oyuncu Cansu Dere'nin ünlü menajerin şirketinden ayrıldığı, başka bir menajerle anlaştığı iddia edildi.

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