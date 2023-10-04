Tahliyesine Karar Verildi
Katıldığı televizyon programında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı. Yanardağ'ın tahliyesine karar verildi.
Duruşma İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya, tutuklu sanık Merdan Yanardağ ve avukatları katıldı.
Yanardağ, beraatini talep etti. Savcı ise esas hakkındaki mütalaasında Yanardağ'ın "terör örgüt propagandası" yapmak suçundan 7 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Merdan Yanardağ'ın tahliyesine hükmetti.
# merdan yanardağ # savcılık # tahliye