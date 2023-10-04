Tahliyesine Karar Verildi

Katıldığı televizyon programında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı. Yanardağ'ın tahliyesine karar verildi.

Tahliyesine Karar Verildi
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Duruşma İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya, tutuklu sanık Merdan Yanardağ ve avukatları katıldı.

Yanardağ, beraatini talep etti. Savcı ise esas hakkındaki mütalaasında Yanardağ'ın "terör örgüt propagandası" yapmak suçundan 7 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Merdan Yanardağ'ın tahliyesine hükmetti.

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# merdan yanardağ # savcılık # tahliye
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