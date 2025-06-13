Tahran’da şiddetli patlama: İsrail’den nükleer sahaya saldırı
İran’da İsrail’in saldırıları devam ederken, başkent Tahran’ın batısında bulunan Fordow nükleer tesisinde iki büyük patlama meydana geldi. Aydınlık Gazetesi İran Temsilcisi Gürkan Demir, saldırı anını Tahran’dan anbean aktardı.
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Tahran semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Saldırının hedefi, İran’ın nükleer programında kritik öneme sahip Fordow nükleer sahasıydı. İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırı, İran’ın hava savunma sistemleri tarafından karşılandı.
İran ordusu, saldırıya yönelik hava savunma sistemlerini devreye sokarak müdahalede bulundu. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, patlamalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Aydınlık İran Temsilcisi Gürkan Demir, İsrail'in saldırısının ardından bölgede tansiyonun yeniden yükseldiğini ve İran kamuoyunun gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.