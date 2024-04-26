Taksim'de intihar girişimi! Metro durağı işletmeye kapatıldı

Taksim'de metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Taksim metro istasyonu işletmeye kapatıldı.

Taksim'de intihar girişimi! Metro durağı işletmeye kapatıldı
Editör: Uğur Çam
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Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminin ardından Taksim metro durağı, işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır."

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İntihar girişimi nedeniyle bir süre işletmeye kapatılan Taksim metro durağında seferler normale döndü. Yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." denildi.

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