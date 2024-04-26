Taksim'de intihar girişimi! Metro durağı işletmeye kapatıldı

Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminin ardından Taksim metro durağı, işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır."

#MetroDuyuru #M2

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde,… — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 26, 2024

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İntihar girişimi nedeniyle bir süre işletmeye kapatılan Taksim metro durağında seferler normale döndü. Yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." denildi.