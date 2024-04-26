Taksim'de intihar girişimi! Metro durağı işletmeye kapatıldı
Taksim'de metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Taksim metro istasyonu işletmeye kapatıldı.
Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminin ardından Taksim metro durağı, işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferi olarak yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 26, 2024
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme düzeninde,…
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İntihar girişimi nedeniyle bir süre işletmeye kapatılan Taksim metro durağında seferler normale döndü. Yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." denildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 26, 2024
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/mO8bUuRUoQ