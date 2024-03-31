Tam 112 yaşında! Güllü nine sandık başında...

İnönü Mahallesinde yaşayan Doğan, torunuyla birlikte demokrasi şölenine katılmak üzere Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesindeki 1045 numaralı sandığa geldi.

Vatandaşların tanıyıp hürmet gösterdiği, kadınların sohbet etmek için yanına gittiği Güllü Doğan, bacağındaki ağrısı nedeniyle tek koltuk değneğiyle geldiği sandıkta görevlileri de şaşırttı.

112 yaşında olduğunu duyan görevli ve vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, oyunu verdikten sonra zarfı sandığa da kendisi atan Güllü Doğan, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.



Ninesiyle oy vermeye gelen torunu Ali Doğan ise “Demokrasi şölenine bir katkı da biz sunmak için Güllü ninemle her seçimde olduğu gibi direk sandığa geldi. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ninem dün yürüyüşe katılmıştı zaten bugün de sandık başına geldi demokrasi için, şehrimizi yönetenleri seçmek için. Ninemin durumu gayet iyi çok şükür. Sandığa kendi gelmek istedi, eve sandık istemedi” diye konuştu.



Güllü Doğan’ın 112 yaşında olmasına rağmen sandık başına giderek oy kullanması, vatandaşlık bilinci ve demokrasiye olan inancının bir göstergesi olarak takdir topladı.