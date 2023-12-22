Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk Meclis'te!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oyuncu Tamer Karadağlı ile Devlet Opera Balesi Genel Müdürü balet Tan Sağtürk, TBMM Genel Kurulu'ndaki Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine katıldı.

Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk Meclis'te!
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TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam etti.

Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez’in konuşmasının sonunda kalp krizi geçirmesi ve sonrasında hastanede vefat etmesi nedeniyle yarım kalan TBMM, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin görüşmeleri tamamlandı. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşülmeye başlandı.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de izledi.

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