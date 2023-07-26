Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi! CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını açıkladı
Uzun süredir CHP Genel Merkezine bayrak açan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi. Karar CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından alındı.
Kesin ihracı istenince Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar çıktı.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı Tanju Özcan'ın durumu görüşmek üzere 26 Temmuz'da toplandı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıdan ihraç kararı çıktı.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın açıklamasında, "CHP Tüzüğünün 68. Maddesi uyarınca Özcan hakkında kesin çıkarma verilmiştir" denildi.
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