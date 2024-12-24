Tapusu olanlar dikkat! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Miras yoluyla elde edilen taşınmaz ve araçların satışı için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelere göre, miras kalan taşınmazların satışı için öncelikle mirasçılar mahkemeden veraset ilamı almalı. Bu belge, mirasçılığın resmi olarak kanıtlanmasını sağlıyor ve tapu devri işlemleri için gereklidir. Tapu devri sürecinde eksiksiz belge sunulması büyük önem taşıyor. Mirasçılar, kimlik belgesi, tapu senedi ve zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesini temin ederek işlemi hızlandırabilirler.

ARAÇ SATIŞINDA ZORUNLU BELGELER

Haber Global’in haberine göre, miras yoluyla intikal eden araçların satışı için noter onaylı veraset belgesi alınması şart. Ayrıca, araç üzerindeki vergi borçlarının kontrol edilmesi ve vergi ilişik kesme belgesi alınması gerekiyor. Araç muayenesinin güncel olması ve sigorta poliçelerinin geçerli olması da satış için şartlar arasında yer alıyor.

Mirasçılar arasında anlaşmazlık durumunda, taşınmaz ya da araç satışı için mahkemeye başvurulması gerekebiliyor. Mahkeme onayıyla yapılan satıştan elde edilen gelir, tüm mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Bu şekilde, mirasçılar arasındaki hukuki engellerin aşılması sağlanıyor.