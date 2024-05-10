Tarihi askeri gazino binası şehir müzesi oluyor!

AK Parti Sinop Millet Vekili Milletvekili Dr. Nazım Maviş askeri gazino binasının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi binanın amfora müzesi, şehir arşivi ve turizm irtibat bürosu olarak Sinoplulara hizmet vereceğini belirtti.

Nazım Maviş, Sinop’un hafızasının bu binada yaşatılacağını ifade etti. Maviş, tarihi binanın dış cephesinin aslına uygun şekilde restore edileceğine dikkat çekerek, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

SİNOP'UN HAFIZASI BURADA YAŞAYACAK!

AK Parti Sinop Millet Vekili Milletvekili Dr. Nazım Maviş, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Tarihi Askeri Gazino binamızın restorasyon çalışmaları başlıyor. Binamız dış çephesi ve tarihi kubbesiyle eski görünümüne kavuşacak. Restorasyonun ardından içerisinde amfora müzesi, şehir arşivi ve turizm irtibat bürosu ile Sinop'umuzun hafızası olmaya devam edecek. Hayırlı olsun.”