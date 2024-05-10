Tarihi askeri gazino binası şehir müzesi oluyor!

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, tarihi askeri gazino binasında restorasyon çalışmalarının başladığını duyurdu.

Tarihi askeri gazino binası şehir müzesi oluyor!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

AK Parti Sinop Millet Vekili  Milletvekili Dr. Nazım Maviş askeri gazino binasının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi binanın amfora müzesi, şehir arşivi ve turizm irtibat bürosu olarak Sinoplulara hizmet vereceğini belirtti.

Tarihi askeri gazino binası şehir müzesi oluyor! - Resim : 1

Nazım Maviş, Sinop’un hafızasının bu binada yaşatılacağını ifade etti. Maviş, tarihi binanın dış cephesinin aslına uygun şekilde restore edileceğine dikkat çekerek, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Tarihi askeri gazino binası şehir müzesi oluyor! - Resim : 2

SİNOP'UN HAFIZASI BURADA YAŞAYACAK!

AK Parti Sinop Millet Vekili  Milletvekili Dr. Nazım Maviş, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Tarihi Askeri Gazino binamızın restorasyon çalışmaları başlıyor. Binamız dış çephesi ve tarihi kubbesiyle eski görünümüne kavuşacak. Restorasyonun ardından içerisinde amfora müzesi, şehir arşivi ve turizm irtibat bürosu ile Sinop'umuzun hafızası olmaya devam edecek. Hayırlı olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canice katledilen öğretmen İbrahim Oktugan açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canice katledilen öğretmen İbrahim Oktugan açıklaması!Gündem
Arjantin'de iki trenin çarpıştı! Kazada 60 kişi yaralandı!Arjantin'de iki trenin çarpıştı! Kazada 60 kişi yaralandı!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sinop # askeri # gazino
Çok Okunanlar
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Ben olsaydım..."
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Ben olsaydım..."
İşte faizsiz kredi veren bankalar ve miktarları!
İşte faizsiz kredi veren bankalar ve miktarları!
Celal Şengör'den ilginç açıklama! Türkiye ve Libya nasıl birleşecek?
Celal Şengör'den ilginç açıklama! Türkiye ve Libya nasıl birleşecek?
Öğretmenlerden cinayete karşı iş bırakma eylemi
Öğretmenlerden cinayete karşı iş bırakma eylemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anasaya mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anasaya mesajı
Öne Çıkanlar Filistin direnişi İsrail askeri güçlerini iki gün boyunca roketlerle vurdu | ULUSAL HABER Filistin direnişi İsrail askeri güçlerini iki gün boyunca roketlerle vurdu | ULUSAL HABER Heykeli dikilecek lider adam: Akif Yılmaz Heykeli dikilecek lider adam: Akif Yılmaz