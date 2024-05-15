Taş Tepeler Projesi'ne THY sponsor oldu!

Şanlıurfa'da, Göbekli Tepe ve çevresindeki diğer on bir arkeolojik alandan oluşan sit alanları topluluğu olarak adlandırılan Taş Tepeler Projesi'nin 2024 ve 2029 arasında ana sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu. THY ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında sponsorluk imza töreni gerçekleşti.

İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin büyük bir arkeolojik potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Ersoy, "Geçen sene Türkiye'de 720 noktada kazı ve kurtarma çalışması yapıldı ve dünyada bir rekor kırdık. Dünyada en çok yıllık kazı programı ve kurtarma çalışması yapılan ülke Türkiye oldu. Bu yıl, bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz ve 2026 itibarıyla yıllık kazı çalışma sayısını 800'e çıkararak, dünya genelindeki liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Taş Tepeler projesinin 2021'de başlatılmasıyla halihazırdaki Göbeklitepe projesinin daha geniş bir alana yayıldığına dikkati çeken Ersoy, "Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe veya Harbetsuvan Tepe gibi 11 ayrı bölgeye yayılarak çalışmalar devam ediyor. Karahantepe'ye baktığınız zaman da en önemli noktalarından biri. Aslında Göbeklitepe'den de önemli bir noktada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HAVA YOLLARININ BAKANLIĞIMIZA BİRÇOK DESTEĞİ VAR"

Bakan Ersoy, "Karahantepe ve Göbeklitepe'de özellikle Taş Tepeler Projesi'nde, Şanlıurfa Müzesi'nin denetiminde, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı ile birlikte detaylı bir çalışma yapıyoruz. Şu anda 21'i yabancı olmak üzere yaklaşık 32 üniversiteyle ve birçok akademik kurumla işbirliği yaparak bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki en geniş kapsamlı, en büyük katılımlı arkeoloji projesi olarak da benimsenmiş durumda. Hatta Karahantepe geçen sene, 32 ülkeden 970 hakemin katıldığı bir süreçte dünyanın en önemli, arkeolojiden de önemli 9 projesinden biri olarak kabul edildi."

Bakan Ersoy, "THY'nin Bakanlığımıza birçok desteği var. Özellikle arkeoloji ve tarihi eser kaçakçılığı konusunda. 2018'den bugüne kadar 7 bin 824 tane yurt dışına izinsiz kaçırılmış eserimizi tespit edip Bakanlık olarak ülkemize getirilmesini sağladık. Özellikle ülkemize gelişi kesinleşen eserlerimizin tamamı Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz ve çok güvenli bir şekilde ülkemize getirilmiştir. Yani sadece sponsorlukla destekleri sınırlı değil, özellikle tarihi eser kaçakçılığı konusunda, son eserlerin ülkemize getirilmesi konusunda bize inanılmaz katkıları var." değerlendirmesini yaptı.

"TAŞ TEPELER BÖLGESİ DÜNYA TARİHİ İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise sponsorluk çalışmalarının kapsamına değinerek, şunları söyledi:

"Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı hava yolu markası olarak, ülkemize her alanda katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Medeniyetin beşiği olarak bilinen ve bundan 12 bin yıl önce ilk yerleşim yerlerinin ve tarımın ortaya çıktığı, uzak mesafeler arasında ticaretin başladığı Taş Tepeler bölgesi sadece Türkiye için değil, dünya tarihi için de büyük önem arz ediyor. 12 yerleşim yerinden oluşan Taş Tepeler bölgesinde yürütülen kazı ve araştırma çalışmaları önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak ve bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Türk Hava Yolları olarak Taş Tepeler Projesi'nin ana sponsoru, inşa edilecek karşılama ve araştırma merkezlerinin de isim sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz kültürüne, turizmine ve ekonomisine katkı sağlamaya ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirme yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz."

TAŞ TEPELER PROJESİ'NİN ÖNEMİ

Neolitik Çağ Araştırma Projesi, başta Göbeklitepe ve Karahantepe olmak üzere Çakmaktepe, Sayburç, Ayanlar, Sefertepe, Gürcütepe, Harbetsuvan, Yeni Mahalle, Kurt Tepesi, Mendik ve Yoğunburç gibi farklı kazı alanlarından oluşuyor.

Taş Tepeler Projesi ile dünyaya Anadolu'nun uygarlık temellerinin atıldığı yer olduğu vurgusu yapılacak. Ayrıca bu projede, yaklaşık 12 bin yıl önce Anadolu'daki toplulukların eriştikleri düzey ile dünya için ileri seviye bir esin kaynağı oluşturdukları anlatılacak.

THY ve Kültür ve Turizm Bakanlığının imza altına aldığı anlaşma ile Taş Tepeler Projesi kazı çalışmalarına destek vermenin yanı sıra küresel tanıtım faaliyetleri kapsamında bölge turizmine katkı sağlayacak etkinlikler de gerçekleştirilecek.