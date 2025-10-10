TBMM Başkanı Kurtulmuş Tokat’ta konuştu: “Hitler’i mezarında ters döndürecek zulümler işliyorlar!”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin 2025-2026 akademik yılı açılış törenine katıldı. Tarihi Gökmedrese’de düzenlenen törende “Türkiye Yüzyılı” konulu ilk dersi veren Kurtulmuş, hem eğitimdeki gelişmelere hem de dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Kurtulmuş, konuşmasında özellikle Gazze’deki ateşkes sürecine değinerek, sokaklarda yükselen halk tepkisinin bu sürece doğrudan etki ettiğini söyledi: “Bugün eğer Netenyahu ateşkese mecbur kaldıysa, eğer Trump Netanyahu’yu bir ateşkese karşı baskı altına alıyorsa hiç şüpheniz olmasın ki sokaklarda, meydanlarda, salonlarda, her yerde bu zulmü kınayanların hepsinin payı vardır.”

“TÜRKİYE EĞİTİM ORDUSUNA SAHİP BİR ÜLKE HALİNE GELDİ”

Kurtulmuş, Türkiye’nin eğitimde ulaştığı seviyeyi vurgulayarak, yükseköğretimde büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade etti: “Bugün Türkiye'nin geldiği nokta üniversite eğitimi bakımından ibretle, parmakla gösterilecek bir yerdedir. Türkiye 208 üniversitesiyle Anadolu'nun her yerinde üniversitesi olan bir ülke haline gelmiştir. 7 milyona yakın üniversitesiyle de tam manasıyla eğitim ordusuna ait bir ülke olmuştur. Bu öğrencilerimizin içerisinde de çok fazla sayıda yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz.”

“GAZZE MESELESİNDE TÜRKİYE MİLLETİYLE OMUZ OMUZA YÜRÜYOR”

Gazze’de yaşanan trajediye dikkat çeken TBMM Başkanı, Türkiye’nin hem devletiyle hem halkıyla Filistin’e destek veren ender ülkelerden biri olduğunu ifade etti: “Gazze meselesinde bugün iftiharla söyleyebiliriz ki 2 yıldır devlet ve millet olarak aynı istikamette yürüyen ender ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bu ülkenin her yerinde insanlar Gazze'ye destek olmak için elinden ne geliyorsa onu yapmaya gayret etti.”

Kurtulmuş, uluslararası toplumun bu süreçte sınıfta kaldığını belirterek, sessiz kalan ülkeleri eleştirdi: “Bu süre içerisinde bütün dünya imtihan verdi. İnsanlığını kaybeden sadece Netenyahu ve çetesi değildir. Netenyahu ve çetesi, Hitlere rahmet okutacak şekilde, Hitleri mezarlarında ters döndürecek şekilde büyük zulümler işlediler ve işlemeye de devam ediyorlar. En az onlar kadar suçlu olan, onların yaptıklarına destek veren ülkelerdir.”

Kurtulmuş, Filistin davasına verilen küresel desteğin önemine değinerek, halkların baskısıyla birçok ülkenin Filistin devletini tanımaya başladığını vurguladı: “Şimdi bana buradan birisi üç sene evvel İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa ve diğerleri Filistin devletini tanıyacak deselerdi hepimiz güler geçerdik. Bu ülkenin Filistin devletini tanımalarını sağlayan şey, kendi halklarını sokaklara çıkartarak insanlık cephesinin gür sesi olmaları ve Filistin davasına destek vermeleridir.”

“NETANYAHU VE ÇETESİ YARGILANACAK”

Kurtulmuş, uluslararası hukuk önünde hesap verileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Nasıl bir zamanlar Miloseviç, Radovan Karadzic gibi Sırp kasapları uluslararası mahkemelerde hesap verdiler ve ceza aldılarsa Netanyahu ve çetesi de yargılanacaklar ve hesabını vereceklerdir. Bu süreçte Türkiye olarak millet, devlet ve hükümet olarak yapılabileceklerin tamamını yapmak için büyük gayret sarf ettik.”