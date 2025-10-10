Norveç - İsrail maçı öncesi atmosfer gergin! “Futbolun dışındaki gerçeği görmezden gelemeyiz”

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, takımının yarın İsrail ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Grubu maçı öncesinde Oslo’da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın yalnızca futbol açısından değil, saha dışındaki olaylar nedeniyle de farklı bir anlam taşıdığını söyledi.

Solbakken, yaşanan sürecin oyuncularını etkilediğini ancak bu durumu profesyonelce yönettiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Spor dışı nedenlerden dolayı bu maçın özel bir maç olduğu gerçeğini görmezden gelemezsiniz. Ama oyuncularım bu konuyu iyi yönettiler ve umarım maç sırasında her şey barış içinde geçer.”

Norveçli teknik adam, futbol dünyasında son günlerde yaşanan politik tartışmalara da değindi. “Bununla iyi başa çıktık ve bu koşullar altında da performansımızı sergileyebildik. Bence bu kez politikayı halleden liderler de futbol federasyonunda var.” dedi.

“BU DURUM FUTBOLDAN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ŞEY”

Gazetecilerin ateşkes anlaşmasının takımı rahatlatıp rahatlatmadığına ilişkin sorusu üzerine Solbakken, duygusal bir yanıt verdi: “Umarım her şey tüm taraflar için iyi gider, herkes memnun olur. Bu durum futboldan çok daha büyük bir şey.”

Solbakken ayrıca kaptan Martin Odegaard’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıklayarak, takım planlarında değişiklik yapacaklarını söyledi. “Takımda bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Kaptan, tüm eleme maçlarında bizim için harika bir performans gösterdi ama biz de neredeyse tüm Uluslar Ligi maçlarını onsuz oynadık. Yani onsuz iyi performans gösteremeyeceğimizi düşünmüyoruz.”

SÖRLOTH: “ÇOĞUMUZ DURUMU BİLİYORUZ VE ÜZÜLÜYORUZ”

Basın toplantısında söz alan Alexander Sörloth, maçın önemine değinirken, politik gelişmelerin farkında olduklarını ve bundan etkilendiklerini söyledi. “Çok önemli bir maç. Çoğumuz durumu biliyoruz ve etkilenen tüm insanlar için üzülüyoruz. Bence bizim için en iyisi maça odaklanmak. Evet, biz profesyoneliz ve işimizi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Sörloth, takım arkadaşlarıyla birlikte yaşanan süreçleri değerlendirdiklerini belirtti. Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness hakkında yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi: “Bence o harika birisi. Onu yıllardır tanıyorum ve o işine el atan bir lider. Düşündüğünü söylemekten çekinmiyor. Bence Lise Klaveness cesur. Böyle bir lidere sahip olmak bizim için gerçekten çok güzel.”

Norveç’in forvet oyuncusu Sörloth, kaptan Martin Odegaard’ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak olmasının önemli bir eksik olduğunu dile getirdi: “O en iyi oyuncularımızdan biri. Tabii ki onu özleyeceğiz ama daha önce de onsuz iyi oynadık, çünkü çok iyi oyuncularımız var.”

Kendisine yöneltilen “Milli takımda baskı hissediyor musun?” sorusuna ise Sörloth özgüvenle yanıt verdi: “Hayır, milli takımda uzun yıllardır çok iyi oynuyorum, takım da çok iyi performans gösteriyor. Bu yüzden şu anda baskı hissetmiyorum.”