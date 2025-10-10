İsrail ordusu duyurdu: Gazze’de ateşkes saat 12.00’de yürürlüğe girdi

Mısır’ın arabuluculuğunda varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi’nde haftalardır süren çatışmalara ara verildi. İsrail ordusu, yerel saatle 12.00’de ateşkesin resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İsrail ordusu duyurdu: Gazze’de ateşkes saat 12.00’de yürürlüğe girdi
Yayınlanma:

İsrail ordusu, Mısır’ın arabuluculuğunda sağlanan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi’nde ateşkesin yerel saatle 12.00’de yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin “sarı hat” olarak tanımlanan bölgelere doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, çekilmenin tamamlandığı bölgelerde operasyonların durdurulduğu, ancak bazı alanlarda “acil tehdit” olarak nitelendirilen hedeflere yönelik saldırıların süreceği belirtildi.

GAZZE’DE SESSİZLİK HAKİM

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze’de uzun süredir devam eden bombardıman ve patlamalar sona erdi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre, ateşkesin başlamasının ardından herhangi bir saldırı veya patlama yaşanmadı.

İsrail ordusunun “sarı hat” olarak adlandırdığı alanlardan çekilmesinin tamamlandığı bildirildi. Bu bölgelerin, çatışma hattı boyunca belirlenen geçici güvenli hatlar olduğu ifade edildi.

Ateşkes kapsamında çekilmeyen bölgelerde ise İsrail ordusunun “acil tehdit” olarak tanımladığı unsurlara yönelik hedefli operasyonları sürdürebileceği aktarıldı.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Ateşkes anlaşmasının en kritik maddelerinden biri, Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması oldu. İsrail kaynaklarına göre, İsrailli esirlerin 13 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar serbest bırakılması bekleniyor.

Anlaşma çerçevesinde, Gazze’deki İsrailli esirlerin 72 saat içinde teslim edilmesi planlanıyor.

Ederson sakatlandı, yerine çağrılan John Victor ne olduğunu anlayamadı! “Pasaportumu istediler, dolandırıldım sandım!”Ederson sakatlandı, yerine çağrılan John Victor ne olduğunu anlayamadı! “Pasaportumu istediler, dolandırıldım sandım!”Spor
Trump’ın isteği boşa çıktı! 2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli olduTrump’ın isteği boşa çıktı! 2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli olduGündem
israil filistin ateşkes
Günün Manşetleri
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 154 milyonluk vurgun iddiası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Ateşkes anlaşmasına Türkiye yön verdi!”
“Hitler’i mezarında ters döndürecek zulümler işliyorlar!”
Gazze’de ateşkes saat 12.00’de yürürlüğe girdi
İstanbul’da 'Huzur' operasyonu: 1114 kişi gözaltına alındı!
Kumar ve dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kayseri “Dünya Spor Başkenti” olma yolunda
“Görev gücünde yer alacağız”
Karar kabine toplantısının ardından uygulanacak
Gayrisafi Milli Hasıla 44 trilyon lirayı aştı
Çok Okunanlar
Piyasalarda altın paniği! Piyasalarda altın paniği!
Meteoroloji’den yeni uyarı! Meteoroloji’den yeni uyarı!
Bankalarda mevduat kapışması! Bankalarda mevduat kapışması!
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Ederson sakatlandı, yerine çağrılan John Victor ne olduğunu anlayamadı! Ederson sakatlandı, yerine çağrılan John Victor ne olduğunu anlayamadı!