İsrail ordusu duyurdu: Gazze’de ateşkes saat 12.00’de yürürlüğe girdi

İsrail ordusu, Mısır’ın arabuluculuğunda sağlanan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi’nde ateşkesin yerel saatle 12.00’de yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin “sarı hat” olarak tanımlanan bölgelere doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, çekilmenin tamamlandığı bölgelerde operasyonların durdurulduğu, ancak bazı alanlarda “acil tehdit” olarak nitelendirilen hedeflere yönelik saldırıların süreceği belirtildi.

GAZZE’DE SESSİZLİK HAKİM

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze’de uzun süredir devam eden bombardıman ve patlamalar sona erdi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre, ateşkesin başlamasının ardından herhangi bir saldırı veya patlama yaşanmadı.

İsrail ordusunun “sarı hat” olarak adlandırdığı alanlardan çekilmesinin tamamlandığı bildirildi. Bu bölgelerin, çatışma hattı boyunca belirlenen geçici güvenli hatlar olduğu ifade edildi.

Ateşkes kapsamında çekilmeyen bölgelerde ise İsrail ordusunun “acil tehdit” olarak tanımladığı unsurlara yönelik hedefli operasyonları sürdürebileceği aktarıldı.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Ateşkes anlaşmasının en kritik maddelerinden biri, Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması oldu. İsrail kaynaklarına göre, İsrailli esirlerin 13 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerine kadar serbest bırakılması bekleniyor.

Anlaşma çerçevesinde, Gazze’deki İsrailli esirlerin 72 saat içinde teslim edilmesi planlanıyor.