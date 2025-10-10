Trump’ın isteği boşa çıktı! 2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir hayalini kurduğu Nobel Barış Ödülü, bu yıl Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado’ya verildi. Norveç Nobel Komitesi kararını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trump’ın isteği boşa çıktı! 2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

2025 yılı Nobel Barış Ödülü’nün kazananı belli oldu. Norveç Nobel Komitesi, bu yılın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Barış Ödülü’nü Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado’ya verdiğini açıkladı.

Bu karar, uzun süredir Nobel Barış Ödülü’nü almak istediğini defalarca dile getiren ABD Başkanı Donald Trump için büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirildi. Trump, görev süresi boyunca yürüttüğü dış politikalar nedeniyle defalarca Nobel’e aday gösterilmişti.

MARÍA CORINA MACHADO KİMDİR?

María Corina Machado, Venezuela’da uzun yıllardır demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesiyle tanınan bir siyasi figür. Ülkesinde Nicolas Maduro yönetimine karşı yürüttüğü muhalif duruşuyla bilinen Machado, uluslararası arenada da demokratik değerlere olan bağlılığıyla dikkat çekiyor.

Machado, baskılara rağmen barışçıl yollarla Venezuela’da demokratik dönüşüm hedefini sürdürmüş, halkın siyasi katılımını artırmak için birçok sivil inisiyatife öncülük etmişti.

Komite ayrıca, Machado’nun Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki kararlılığı ve ülkenin diktatörlükten demokrasiye adil, barışçıl bir geçiş süreci yaşaması için gösterdiği “yorulmak bilmez çabaları” nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

ŞOK 11-14 Ekim aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta alışverişe doyamayacaksınızŞOK 11-14 Ekim aktüel ürünler kataloğu çıktı! Bu hafta alışverişe doyamayacaksınızMarket
Tutuklama kararını hastanede öğrendi! Ayşe Barım açık kalp ameliyatına alınıyorTutuklama kararını hastanede öğrendi! Ayşe Barım açık kalp ameliyatına alınıyorGündem
nobel ödülü
Günün Manşetleri
İstanbul’da 'Huzur' operasyonu: 1114 kişi gözaltına alındı!
Kumar ve dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kayseri “Dünya Spor Başkenti” olma yolunda
“Görev gücünde yer alacağız”
Karar kabine toplantısının ardından uygulanacak
Gayrisafi Milli Hasıla 44 trilyon lirayı aştı
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
Gazze'de ateşkes kabul edildi
İspanya’dan İsrail’e yeni adım
Gazze filosuna yönelik saldırılara ilişkin uyarı!
Çok Okunanlar
Piyasalarda altın paniği! Piyasalarda altın paniği!
Meteoroloji’den yeni uyarı! Meteoroloji’den yeni uyarı!
Bankalarda mevduat kapışması! Bankalarda mevduat kapışması!
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
ŞOK 11-14 Ekim aktüel ürünler kataloğu çıktı! ŞOK 11-14 Ekim aktüel ürünler kataloğu çıktı!