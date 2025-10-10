Trump’ın isteği boşa çıktı! 2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu

2025 yılı Nobel Barış Ödülü’nün kazananı belli oldu. Norveç Nobel Komitesi, bu yılın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Barış Ödülü’nü Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado’ya verdiğini açıkladı.

Bu karar, uzun süredir Nobel Barış Ödülü’nü almak istediğini defalarca dile getiren ABD Başkanı Donald Trump için büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirildi. Trump, görev süresi boyunca yürüttüğü dış politikalar nedeniyle defalarca Nobel’e aday gösterilmişti.

MARÍA CORINA MACHADO KİMDİR?

María Corina Machado, Venezuela’da uzun yıllardır demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesiyle tanınan bir siyasi figür. Ülkesinde Nicolas Maduro yönetimine karşı yürüttüğü muhalif duruşuyla bilinen Machado, uluslararası arenada da demokratik değerlere olan bağlılığıyla dikkat çekiyor.

Machado, baskılara rağmen barışçıl yollarla Venezuela’da demokratik dönüşüm hedefini sürdürmüş, halkın siyasi katılımını artırmak için birçok sivil inisiyatife öncülük etmişti.

Komite ayrıca, Machado’nun Venezuela halkının demokratik haklarını savunma konusundaki kararlılığı ve ülkenin diktatörlükten demokrasiye adil, barışçıl bir geçiş süreci yaşaması için gösterdiği “yorulmak bilmez çabaları” nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı.