TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili dikkati çeken değerlendirmeler yaptı.

Numan Kurtulmuş, göreve geldikten sonra bu konuda çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

TBMM'nin üzerindeki tarihi sorumluluklarından birisinin "yeni anayasa" yapmak olduğuna vurgu yapan Numan Kurtulmuş, yeni yüzyılda, Türkiye'nin ihtiyaçlarına, milletin taleplerine karşılık gelecek yeni anayasanın ittifakla hazırlanarak milletin önüne konulması gerektiğini söyledi.

Yeni anayasayla ilgili ilk tur görüşmelerinin yapıldığını anımsatan Numan Kurtulmuş, bu sürecin sonunda hiçbir siyasi partinin "Biz yokuz." demediğine dikkati çekti.

Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin seçim beyannamelerinde ve parti programlarında "yeni anayasa" veya "güçlü anayasa değişikliği" talebinin yer aldığını belirterek, müzakere sürecinin devam etmesini temennisini dile getirdi.

Görüşmeler sonucunda Türkiye'nin ihtiyacı olan özgürlükçü, demokrat, kapsayıcı, kuşatıcı, güçler ayrılığı prensibini esas alan, hukukun üstünlüğünü bütün kurumlarıyla gerçekleştirmiş, kuvvetlendirmiş olan yeni bir anayasanın ortaya çıkmasını dileyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bazıları, 'Anayasa çok kere değişti. Niye bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var?' diyebilir. Anayasa çok kere değişti ama hala 1961 Anayasasının, 1982 Anayasasının, yani 1960 darbesinin ve 1980 darbesinin ruhu anayasanın içinde, eski tabiriyle mündemiçtir, gizlidir, orada saklıdır. Artık bu ruhtan Türkiye'nin kurtulması, hakikaten özgürlükçü, kapsayıcı, demokrat bir anayasayı ortaya koyabilmesi lazım. Burada söz de karar da yetki de TBMM'dedir. Siyasi partilerimiz, milletvekillerimiz burada. Bu sürecin açık ve şeffaf yürütülmesi, her şeyin halkın önünde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle burada her siyasi parti kendi teklifini ortaya koysun. Sonunda bu işin konuşulacağı yer TBMM. Doğru bir üslupla da müzakere süreci açılır. Ümit ediyorum ki önümüzdeki 2025'in Ekim ayı gibi eğer çalışmalar olgunlaşırsa yasalaşma süreci başlatılmış olur."