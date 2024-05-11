TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı

İç politikada gündem yeni anayasa… Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, uzlaşı arayışları kapsamında CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti gruplarını ziyaret etmişti.

Meksika ve Küba gezisi dönüşü soruları yanıtlayan Kurtulmuş, ziyaret ettiği partilerin, anayasa çalışmaları için kapıyı açık tuttuğunu söyledi.

Numan Kurtulmuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar ziyaret ettiğim partiler, anayasa çalışmaları için kapıyı açık tutmuştur. Yani iyi karşıladılar, çok olumlu görüşmeler oldu. Ama tabii görüşmelerde yöntemi bulunduktan sonra esas tartışma, konulara girildikçe ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, "Ziyaret ettiğiniz partiler Anayasa'nın değişmesi gerektiğini düşünüyorlar mı?" sorusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, "Tabii ki. Zaten bu siyasi partilerin tamamı kendi programlarında da anayasa değişikliklerinden bahsetmişlerdir. Dolayısıyla bu bir fantezi değil, bu bir hayal değil. Olabilir. İlk turdaki görüşmelerimizi çok sıcak, çok olumlu gördüm." dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının, Türkiye'de siyasetin normalleşmesi bakımından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Görüşmeler için doğru zemin ve doğru yöntemin bulunması gerektiğine dikkati çekti, "Çok sesliliğe açık bir parlamentomuz var. Eğer burada partiler bir uzlaşma zemini geliştirebilirlerse bu parlamentoda istenilen bir anayasa gerçekleşebilir." dedi.