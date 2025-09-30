TBMM Başkanı'ndan dünyaya mesaj “Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu’ya barış gelmez”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan temasları kapsamında Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile birlikte Macaristan Maarif Okulları’nın yeni binasının açılışına katıldı. Törende Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil de hazır bulundu.

Açılış öncesinde Kurtulmuş ve Köver okul bahçesinde fidan dikti. Programda öğrenciler Türkiye ve Macaristan milli marşlarını okudu, halk dansları ve şarkılarla kültürel bir şölen sundu.

“ASLINDA MACARLAR VE TÜRKLER BİRBİRLERİNİN AMCA ÇOCUKLARIDIR”

Törende konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihi bağlara dikkat çekti. Kurtulmuş, “Aslında Macarlar ve Türkler birbirlerinin amca çocuklarıdır. Dolayısıyla aynı milletin iki farklı kolunun bugün iki ayrı devlet olarak temsil edildiği halkların bir yerde birleşmesinin de ifadesi olan bu güzel eğitim yuvasının açılışı bizim için de bir iftihar vesilesidir” dedi.

Kurtulmuş, Maarif Vakfı’nın Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar 70 bine yakın öğrenciye eğitim verdiğini vurguladı. Ayrıca Yunus Emre Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumların da Macaristan’da aktif faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, kültürel diplomasinin güçlenmesine dikkat çekti.

Türkiye ile Macaristan arasındaki yakın ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini söyleyen Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı’nın stratejik önemine de değindi: “Orta Asya’dan Kafkaslar’a, Türkiye’ye, Balkanlar’a ve Avrupa’ya kadar uzanan bu coğrafyada yaklaşık 300 milyon nüfusa sahip olan Türk Devletleri Teşkilatı, barışın, istikrarın, dostluğun ve gelişmenin önemli merkezlerinden birisi olacaktır. Macaristan, bu açıdan baktığınızda 300 milyonluk Türk Devletler Teşkilatı’nın uç karakoludur, uç merkezidir.”

“O KAPI AÇILMADAN ORTADOĞU’YA BARIŞ GELMEYECEKTİR”

Dünyanın giderek artan çatışmalarla karşı karşıya olduğunu belirten Kurtulmuş, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin tarafsız arabuluculuk rolüne vurgu yapan Kurtulmuş, adil bir barışın sağlanması gerektiğini ifade etti.

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını da eleştiren Kurtulmuş, “1967 öncesi sınırlarda tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır. O kapı açılmadan Orta Doğu’ya barış gelmeyecektir. Onun için Filistin’in masum halkının haklarını ve Filistin devletinin egemenlik haklarını sonuna kadar savunmak da bizim hem kardeşlik vazifemiz hem de insanlık vazifemizdir” dedi.

Kurtulmuş, Türkiye ve Macaristan’ın köklü kültürel bağlarına da dikkat çekti. Budapeşte’deki Gülbaba Türbesi, Galiçya Şehitliği, Estergon ve Vişegrad’daki Osmanlı izlerinin ortak tarihe işaret ettiğini belirten Kurtulmuş, iki ülkenin aile ve inanç değerlerine bağlı yapısıyla geleceğe umutla baktığını vurguladı.

Kurtulmuş, Maarif Okulu’nun Türk-Macar dostluğunu güçlendiren bir eğitim yuvası olacağına inandığını belirterek açılışta emeği geçenlere teşekkür etti.