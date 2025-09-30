Define avında jeneratör faciası: Sızan karbonmonoksit can aldı

Antalya’nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında ormanlık alanda yaşanan olay, bölgede panik ve üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgiye göre, define bulmak amacıyla kazılan ve etrafı otlarla kamufle edilen yaklaşık 25 metrelik kuyuda jeneratör çalıştırıldı. Jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazı kısa sürede kuyunun içine doldu. Gazdan etkilenen iki kişi içeride mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Döşemealtı ve Hürriyet İtfaiye istasyonlarından kurtarma ekipleri, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı.

KUYUDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Olay yerine gelen ekipler, ilk olarak kuyunun kenarında yarı baygın halde bulunan Selahattin isimli kişiyi fark etti. Yapılan incelemede Selahattin’in içeride mahsur kalanlara yardım etmek amacıyla kuyuya indiği, ancak kendi imkanlarıyla çıkmayı başararak baygın halde kuyunun kenarında bulunduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri ip yardımıyla kuyunun içine indi. Yaklaşık 5 metre derinlikte hareketsiz şekilde yatan bir kişi çıkartıldı. Daha sonra kuyunun dip kısmında bilinci kapalı halde başka bir kişiye daha ulaşıldı. Halatlı düzenekle yukarı çıkarılan ve isimlerinin Zekeriya Taşdemir ile Emirkan K. olduğu öğrenilen iki kişiye sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı.

Basket sedye yardımıyla kuyudan çıkarılan yaralılar, ambulansa taşınırken de kalp masajı yapılmaya devam etti. Hastanelere kaldırılan üç yaralıdan Zekeriya Taşdemir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emirkan K.’nin ise sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bu sırada olayı duyarak bölgeye gelen Emirkan K.’nin ağabeyi Hasan K., sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

KUYUDA JENERATÖR ÇALIŞTIRMIŞLAR

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede kuyu içinde yoğun karbonmonoksit gazı tespit edildi. İtfaiye ekipleri de içeride bir jeneratör buldu. İlk değerlendirmelere göre, define bulmak için kazılan kuyuda havalandırma yapılmadan çalıştırılan jeneratörden çıkan gaz, içeride birikerek zehirlenmeye yol açtı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, bölgede bulunan define arama malzemeleri de incelemeye alındı.