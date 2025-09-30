Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı, plan yapmayın

Türkiye'de bu hafta yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul’da ise hafta sonu sağanak bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macit, yarın Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, perşembe günü ise Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak beklendiğini bildirdi.

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM YOLDA

Perşembe akşamından itibaren yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Macit, “Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz’de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz” dedi.

Macit, cuma günü Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de, cumartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgarların etkili olacağını ifade etti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

– İstanbul: Cuma ve cumartesi günü sağanak geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığı 22-23 derece civarında olacak.
– Ankara: Cuma ve cumartesi Ankara’nın batısında yağış görülecek. Cumartesi günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.
– İzmir: Perşembe akşamından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 25-26 derece seviyelerinde seyredecek.

