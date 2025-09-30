Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 18 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Tokat karayolunun Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde yaşandı. Tokat yönüne seyir halinde olan Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye sürüklendi. Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

18 KİŞİ YARALANDI, 3’ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından yapılan ilk incelemelerde otobüste bulunan yolculardan 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas’taki çeşitli hastanelere sevk etti.