Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 18 yaralı

Sivas-Tokat karayolunda meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü ile tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yoldan çıkarak araziye savruldu. İlk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı, bunlardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 18 yaralı
Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Tokat karayolunun Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde yaşandı. Tokat yönüne seyir halinde olan Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye sürüklendi. Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

18 KİŞİ YARALANDI, 3’ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından yapılan ilk incelemelerde otobüste bulunan yolculardan 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas’taki çeşitli hastanelere sevk etti.

Bursa’da barajlar alarm veriyor: Sadece 12 günlük su kaldıBursa’da barajlar alarm veriyor: Sadece 12 günlük su kaldıYurt
2 kişi hayatını kaybetmişti: İzmir’i sarsan elektrik faciasında savcılık düğmeye bastı!2 kişi hayatını kaybetmişti: İzmir’i sarsan elektrik faciasında savcılık düğmeye bastı!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas trafik kazası
Günün Manşetleri
"İki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı"
Hayrabolu Belediye Başkanı partiden ayrıldığını açıkladı
Perinçek'ten, Trump’ın Gazze planına tepki
Türkiye’nin dış borç stoku açıklandı!
Trump’tan Gazze için 20 maddelik kapsamlı barış planı
“İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi bu yıl ihaleye çıkıyor”
İzmir merkezli FETÖ operasyonu
CHP’de Mansur Yavaş’ın adaylık şartı netleşti
Aranan suçlular uluslararası operasyonla yakalandı
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Çok Okunanlar
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları
Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor? Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor?
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız?
30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar 30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar