2 kişi hayatını kaybetmişti: İzmir’i sarsan elektrik faciasında savcılık düğmeye bastı!

12 Temmuz 2024’te İzmir Alsancak’ta meydana gelen olayda, yoğun yağışın ardından oluşan su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Şehrin en işlek noktalarından birinde yaşanan bu facia büyük yankı uyandırmış, geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.

SAVCILIK MÜTALAASINI AÇIKLADI

İzmir Adliyesi’nde bugün görülen duruşmaya, hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu.

Savcı, sanıkların sonucu öngörmelerine rağmen üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediklerini belirterek çok sayıda sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık, Abdülkadir S., Ahmet Orhan K., Ali K., Alper D., Arif K., Doğan K., Erman Ç., Fırat A., Hamza B., Mert C., Mehmet Fatih T., Mehmet Zeki A., Mesut T., Mürsel A., Yavuz G., Ceyhan D., Alara E., Ali A., Barış S., Cengiz D., Deniz S., Ekrem Y., İbrahim Ş., Koray Arif F., Mustafa A., Necati E., Sefa P., Volkan Ş., Zekeriya T. ve Ahmet D.’nin cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada ayrıca Ahmet Ç., Hakan G., Mehmet Zeki A., Tahsin E., Ufuk E., Uğur Y., Erkut B., Halit Ö. ve Serhat E. hakkında beraat talep edildi. Bir şüphelinin dosyasının ise ayrıldığı bildirildi.

İZSU GENEL MÜDÜRÜNÜN DOSYASI AYRILDI

Dikkat çeken bir diğer nokta ise İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile İZSU’nun önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’nun dosyasının ayrılması oldu. Savcı, ayrıca tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.