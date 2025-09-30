Eda Alanson’un ölümünü ilk kez anlattı! Mazhar Alanson’dan yürek burkan itiraf

BloombergHT ekranlarında yayınlanan “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan Mazhar Alanson, samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi. Alanson, özel hayatına dair içten paylaşımlarda bulunurken, geçtiğimiz yıl yaşadığı en büyük acıyı da izleyicilerle paylaştı.

“KIZIMIN ÖLÜM HABERİNİ DOKTORLAR EŞLİĞİNDE VERDİLER”

Sanatçı, 4 Ekim 2024’te hayatını kaybeden kızı Eda Alanson’un vefat ettiği gün yaşadıklarını anlatırken gözleri doldu. Alanson, o anı şu sözlerle aktardı: “Ben kalktığımda Biricik (Suden), iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman...”

Bu açıklamasıyla programda duygu dolu anlar yaşandı.

“ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİM AMA İSYAN ETMEDİM”

Programda Aslı Şafak’ın “İnsanın arkadaşını kaybetmesi yalnız hissettiriyor mu?” sorusuna da içtenlikle yanıt veren Alanson, şu ifadeleri kullandı: “Yalnız hissettiriyor ama onu kabulleniyorsunuz. Ama çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor. Bir müddet bir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim.”

Sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Mazhar Alanson, yıllardır müziğiyle olduğu kadar hayata dair görüşleriyle de dikkat çekiyor. Ancak bu kez sahne ışıklarından uzak, baba olarak yaşadığı derin acıyı dile getirdi. Alanson’un sözleri hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicileri derinden etkiledi.