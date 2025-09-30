Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Avukatı tarih verdi

Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da ihlal kararı vermişti. Bu kararın ardından Demirtaş, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye başvurusunda bulundu ancak mahkeme, AİHM kararının henüz kesinleşmediğini gerekçe göstererek talebi reddetti.

AVUKATTAN "TURNUSOL KAĞIDI" VURGUSU

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Sürecin turnusol kağıdı: 8 Ekim tarihi ve Demirtaş!” ifadelerini kullandı.

Karaman, AİHM kararına hükümetin üç ay içinde itiraz hakkı bulunduğunu hatırlattı. Bu sürenin dolacağı 8 Ekim 2025 tarihi, kararın kesinleşip kesinleşmeyeceğini ve Demirtaş’ın tahliye edilip edilmeyeceğini belirleyecek.