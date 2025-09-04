TBMM Başkanvekili Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü töreninde konuştu

Konuşmasında Sivas Kongresi’nin tarihi önemine işaret eden Bozdağ, 4 Eylül 1919’da alınan kararları hatırlatarak şunları kaydetti: “Manda ve himaye kabul edilemez. Türk milleti tam egemendir, tam bağımsızdır. Hiçbir çılgın bu millete zincir vuramamıştır, bundan sonra da vuramayacaktır. Eğer bir lider milletin önüne düşer, bağımsızlığını, istiklalini, istikbalini korumak için ölüm dahil her şeyi en büyük fazilet, en büyük erdem kabul ederse, o millet onun muhafızı da olur, ordusu da olur, arkasından yürüyen, onun önünde ölüme koşan şehitler ve gaziler de olur.”

Bozdağ, “Manda ve himaye kabul edilemez anlayışı sadece lafta değil, cennete koşar gibi şehitliğe ve gaziliğe koşmuş ceddimizin kanlarıyla imzalanmış, dünyaya Sivas’tan ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“SİVAS KONGRESİ TARİHİN YÖNELİŞİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Sivas Kongresi’nin yalnızca kurtuluş mücadelesini alevlendirmekle kalmadığını belirten Bozdağ, kongrede alınan kararların aynı zamanda kuruluşun yol haritasını çizdiğini söyledi. Bozdağ, “Sivas Kongresi, tarihin akışını değiştiren, yönelişini başka alanlardan çekip bambaşka bir istikamete çeviren, Türkiye Cumhuriyeti çağını açan büyük bir kongredir” diye konuştu.

Türk milletinin bağımsızlık konusundaki kararlılığının 15 Temmuz 2016’da da bir kez daha gösterildiğini hatırlatan Bozdağ, “Türk milleti, FETÖ’nün başlattığı Türkiye’ye yeniden diz çöktürme mücadelesi karşısında, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasında yekvücut olduğu gibi bu sefer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında yekvücut olmuştur” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ”

Bozdağ, Türkiye’nin yeni yüzyıl vizyonuna dikkat çekerek, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında Cumhur ortağımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin büyük desteğiyle yürüyen bir terörsüz Türkiye hedefi var. Allah’ın izniyle terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye’mizin iç cephesinin güçlenmesine, milletimizin, devletimizin daha kudretli hale gelmesine önemli katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, bugüne kadar şehitlerin aziz ruhlarını incitecek, gazileri üzecek hiçbir adım atılmadığını, bundan sonra da atılmayacağını vurgulayarak, “Terörsüz Türkiye, aziz milletimizin de şehit ve gazilerimizin de hedefidir. Eğer biz terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilirsek, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettiği mücadeleyi başarıya ulaştırmış oluruz” dedi.

“ATATÜRK, TÜRK MİLLETİNİN DEĞİŞMEZ LİDERİDİR”

Cumhuriyet’in temel değerlerine de değinen Bozdağ, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece kurtuluşun, kuruluşun mimarı değil, bugün Türk milletinin değişmez, değiştirilemez başkomutanı ve lideridir” dedi.

Cumhuriyet ve demokrasinin bir siyasi partinin veya ideolojinin tekeline bırakılmayacak kadar ortak değerler olduğunu belirten Bozdağ, “Atatürk, Cumhuriyet ve demokrasi bizim hepimizin ortak değeridir. Bunlar bir siyasi partinin tüzük ve programına hapsedilemez, bir ideolojinin dar kalıpları içine sokulamaz. Bu tartışmadan çıkmak gerekir. En son 15 Temmuz’da verilen demokrasi mücadelesi bunun en somut örneğidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bozdağ, şeref defterini imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, halk oyunları gösterisiyle sona erdi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı.