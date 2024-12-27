TBMM heyeti Suriye'ye gidiyor! Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret edecekler

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, komisyonunun, ihlalleri yerinde inceleme yetkisinin olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda komisyon üyeleri ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin, Suriye’ye gideceğini duyurdu.

Mustafa Alkayış, Sednaya Hapishanesi'nden yansıyan görüntülere işaret etti.

Alkayış, "Süreç geçiyor ve deliller kayboluyor. Bizim bu delilleri görmemiz ayıklamamız, arşivlememiz gerekiyor ki, bunun hakkını hukukunu koruyabilelim. İnsan Hakları Komisyonumuz 30 Aralık Pazartesi günü inşallah buraları incelemek için Suriye’ye bir ziyaret yapıyor." dedi.

Alkayış, yerinde inceleme yapmak üzere bir heyetin görevlendirilmesi için 12 Aralık'ta başvuru yaptığını söyledi. Alkayış, "Bunlar hükümlü mü, tutuklu mu, hangi gerekçe ile buraya alınmışlar ve nasıl bir muameleye tabi tutulmuşlar? İçeriye girmesinden alı konulmasına kadar ne kadar insan, hepsi kayıtlı mı kayıt dışı mı? Bunların hepsinin kayıt altına alınması lazım." dedi.

Ziyaretin planlamasını Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığını belirtti. Alkayış, heyette tüm siyasi partilerin temsilcilerinin olacağını söyledi.

Alkayış, "Sürecin ne kadar olacağı, onlarla beraber Meclis Başkanlığımızın da organizesiyle kararlaştırılacak. Bir gün gibi görünüyor. Ama bu oradaki şeye bağlı, oradaki sürece. Hakikaten çok büyük bir hassasiyet var. 20 civarında milletvekili olacağını ben tahminen söylüyorum." dedi.