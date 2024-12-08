TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte TBMM'nin bu haftaki gündemi

Meclis yoğun mesaisine devam ediyor. Genel kurulda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine pazartesi günü saat 12.00 itibariyle başlanacak.

Genel kurulda, bütçe görüşmeleri belirlenen takvime göre 12 gün sürecek. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak genel kurul, günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Görüşmelerin ilk gününde genel kurula, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek. Görüşmeler dolayısıyla Meclis'e ziyaretçi alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak. Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda, Sağlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yetkilileri sunum yapacak.

Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının yetkilileri ile Prof. Dr. Murat Okçu, "Dijital platformlarda çocuk istismarı" konusunda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonunu bilgilendirecek.