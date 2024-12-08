AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. AKOM'dan yapılan açıklamada, yarın kentte sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
Yayınlanma:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceğnin tahmin edildiği belirtildi.

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak etkili olacak - Resim : 1

AKOM'un açıklamasına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Bu şehirlere lapa lapa kar yağacak!Bu şehirlere lapa lapa kar yağacak!Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

akom istanbul son dakika yağmur Hava durumu
Günün Manşetleri
"Neyin bayramını kutluyorsunuz?"
Rusya'dan son dakika Esad açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler
Trafik denetimi verileri açıklandı
Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması
Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı arasında kritik görüşme
Suriye'de Beşar Esad yönetimi düştü
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Artvin'de heyelan felaketi
Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu
Çok Okunanlar
"Savaş bitmedi, şimdi başlıyor" "Savaş bitmedi, şimdi başlıyor"
Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması Suriye Başbakanı'ndan Esad açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Suriyeliler ülkelerine dönebilirler
Suriye'de Beşar Esad yönetimi düştü Suriye'de Beşar Esad yönetimi düştü
Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti Ayı saldırısına uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti