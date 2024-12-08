AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceğnin tahmin edildiği belirtildi.

AKOM'un açıklamasına göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.