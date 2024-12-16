TBMM'de Sera Kadıgil'e ceza

TBMM'de, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e "uyarma cezası" verildi. Sera Kadıgil, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez'in konuşmasına tepki göstermişti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TBMM'de Sera Kadıgil'e ceza
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TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşüldü.

Bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, son 22 yılda AK Parti hükümetleri olarak her alanda yapısal reformlara ve dev projelere imza attıklarını söyledi. Düşünülmesinden dahi korkulan konularda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Havva Sibel Söylemez, "22 yıllık iktidarımızda eğitimden kadına ve sosyal politikalara, enerjiden savunmaya kadar tüm alanlarda devrim niteliğinde düzenlemeler yaparak insan odaklı ve hak temelli anlayışı hayata geçirmeyi başardık." diye konuştu.

SERA KADIGİL, SÖYLEMEZ'E TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez'in konuşmasına tepki gösterdi. Sera Kadıgil'in, Söylemez'e yönelik sözleri nedeniyle AK Parti milletvekilleri tepkilerini dile getirdi.

KADIGİL'E "UYARMA CEZASI" VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bakanların sunumunun ardından birleşime verdiği arada grup başkanvekilleriyle görüştü.

Aranın ardından Karaca, Kadıgil'e, bir önceki oturumdaki sözlerinin sükûneti ve çalışma düzenini bozucu nitelikte olduğu için İçtüzük'e göre uyarma cezası verdiğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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