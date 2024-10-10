TBMM'den kadına yönelik şiddetle ilglil yeni karar! AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti ortak önerge verecek

TBMM'de kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yeni bir adım atılıyor. TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TBMM'den kadına yönelik şiddetle ilglil yeni karar! AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti ortak önerge verecek
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TBMM Genel Kurulunda bugün AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kurulması için ortak önerge verilecek.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, önergenin görüşmelerinde kadına yönelik şiddetle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Gruplar adına yapılacak konuşmalarda da kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair siyasi partilerin görüşleri aktarılacak.

TBMM'den kadına yönelik şiddetle ilglil yeni karar! AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti ortak önerge verecek - Resim : 1

Genel Kurulda alınacak kararla kurulması planlanan araştırma komisyonu, son dönemde artan şiddet olayları ve toplumsal etkileri, kadına şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken acil tedbirler, iş hayatında kadınlara yönelik mobbingin önlenmesi, kadın haklarının güçlü şekilde korunması gibi konularda çalışmalar yapacak. Araştırma komisyonu, çalışmalarının sonunda rapor hazırlayarak Meclis Genel Kuruluna sunacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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