Teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için karar günü: MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, kılıçlı yemin soruşturması çerçevesinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenler ve komutanlar hakkında alınan gerekçeli kararın, bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını bildirdi.

Teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için karar günü: MSB'den açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı. Kaynaklar, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını bildirdi.

EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Bakanlık kaynakları, “Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” bilgisini paylaştı.

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