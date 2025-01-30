Teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için karar günü: MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtladı. Kaynaklar, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile komutanlar hakkındaki kararın bugün mesai bitimine kadar onaya sunulacağını bildirdi.

EN KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Bakanlık kaynakları, “Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” bilgisini paylaştı.