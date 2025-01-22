Telefon dolandırıcılarına karşı SPK ve Borsa İstanbul’dan açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul, dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları ve şirketleri uyardı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Telefon dolandırıcılarına karşı SPK ve Borsa İstanbul’dan açıklama
Yayınlanma:

Her iki kurum tarafından yapılan açıklamalarda, son dönemde bazı kişilerin kendilerini SPK ya da Borsa İstanbul yöneticisi veya çalışanlarının yakını olarak tanıttığı, bu kurumların yöneticilerinin ya da personelinin adını kullanarak çeşitli gerekçelerle para talebinde bulunduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamalarda, bu tür faaliyetlerin dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildiği vurgulanarak, vatandaşların ve şirketlerin bu taleplere itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.

Duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Telefonla dolandırıcılık suçuna maruz kalan kişiler, her zaman suç duyurusunda bulunabilir ve zararlarının tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilir. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde derhal yetkililere başvurmaları önem arz etmektedir.”

Lübnan'da kaybolan 3 Türk vatandaşı için Bakanlık'tan açıklamaLübnan'da kaybolan 3 Türk vatandaşı için Bakanlık'tan açıklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

dolandırıcılık borsa istanbul
Günün Manşetleri
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı
4 PKK’lı etkisiz hâle getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'ya gidiyor
Bolu'daki yangınla ilgili yeni gelişme
Trafiğe kayıtlı araç sayısı 31 milyon 301 bin 389 oldu
Bolu’daki yangın için destek mesajları
Gram fiyatı tarihi rekor kırdı
"Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları
Yangında can kaybı 76'ya yükseldi
Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşılaşacak
Çok Okunanlar
23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! 23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor!
Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!
AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama
Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı
Bolu belediyesinden yanan oteldeki restoran için 19 gün öncesinde yangın yönetmeliğine uygun kararı! Bolu belediyesinden yanan oteldeki restoran için 19 gün öncesinde yangın yönetmeliğine uygun kararı!