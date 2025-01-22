Telefon dolandırıcılarına karşı SPK ve Borsa İstanbul’dan açıklama

Her iki kurum tarafından yapılan açıklamalarda, son dönemde bazı kişilerin kendilerini SPK ya da Borsa İstanbul yöneticisi veya çalışanlarının yakını olarak tanıttığı, bu kurumların yöneticilerinin ya da personelinin adını kullanarak çeşitli gerekçelerle para talebinde bulunduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamalarda, bu tür faaliyetlerin dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildiği vurgulanarak, vatandaşların ve şirketlerin bu taleplere itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.

Duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Telefonla dolandırıcılık suçuna maruz kalan kişiler, her zaman suç duyurusunda bulunabilir ve zararlarının tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilir. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde derhal yetkililere başvurmaları önem arz etmektedir.”