Terör örgütü DEAŞ'a Bozdoğan-29 operasyonu! 7 şehirde onlarca kişi yakalandı

7 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-29" operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ'a Bozdoğan-29 operasyonu! 7 şehirde onlarca kişi yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları sürüyor. Son olarak 7 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-29 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1422 operasyon düzenlendiğini, 2 bin 991 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 718'inin tutuklandığını, 566'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-29" operasyonları düzenlendiğini aktardı.

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyonlar sonucu, Hatay'da 10, Yalova'da 5, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1, Sakarya'da 2, Tekirdağ'da 1 olmak üzere 23 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

- Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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