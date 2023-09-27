Terör Örgütü Mensubu Sınırda Yakalandı!

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü mensubu Suriye sınırında yakayı ele verdi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Terör Örgütü Mensubu Sınırda Yakalandı!

Türk askerinin sınırlarda ülke güvenliğini koruma çalışmaları devam ediyor. Son olarak yurda girmeye çalışan bir terörist Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı.

Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilen açıklamada, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahsın yakalandığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, söz konusu şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği de ifade edildi.

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# terör örgütü # suriye # Milli Savunma Bakanlığı
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