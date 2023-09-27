Terör Örgütü Mensubu Sınırda Yakalandı!

Türk askerinin sınırlarda ülke güvenliğini koruma çalışmaları devam ediyor. Son olarak yurda girmeye çalışan bir terörist Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı.

Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilen açıklamada, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir şahsın yakalandığı ifade edildi.

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.



Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı.



Yakalanan şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/dYZe4RZZ8a — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2023

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, söz konusu şahsın PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği de ifade edildi.