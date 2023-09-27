İBB Otobüs Arızaları Sınırları Aştı! Kastamonu'da Minibüs Alev Alev Yandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs arızaları bu kez sınırları aştı! Kastamonu'da yolcu midibüsü cayır cayır yandı. Sürücü ve yolcu yaralı olarak kurtulurken midibüs kullanılamaz hale geldi.

İBB Otobüs Arızaları Sınırları Aştı! Kastamonu'da Minibüs Alev Alev Yandı
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İETT otobüslerinin yanı sıra metrobüslerde çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi ancak adres bu kez İstanbul değildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda seyir halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs alev alev yandı

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Çıkan yangında sürücü ile yolcu F.E. yara almadan kurtulurken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

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