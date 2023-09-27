Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Melike, 18 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Eskişehir’de trafik kazası yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Melike Gönen, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Melike, 18 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti
Son Güncelleme:

Kaza, 9 Eylül’de Eskişehir-Seyitgazi Karayolu Kocakır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melike Gönen idaresindeki 26 AFZ 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeritten gelen S.Y. idaresindeki 32 YG 397 plakalı otomobil ile çarpıştı.

18 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Kaza sonucu 26 AFZ 658 plakalı otomobilin sürücüsü Melike Gönen ile 5 yaşındaki oğlu, 32 YG 397 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y. ile yolcular M.G. ve İ.I. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki Melike Gönen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Melike, 18 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti - Resim : 1
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören 1 çocuk annesi Melik Gönen, yoğun bakım ünitesinde verdiği 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gönen’in cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Şirintepe Mahallesi’nde bulunan Yayla Camii’nde kılınan namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Kastamonu’da kaçak tütün operasyonu: 42 bin 400 adet sahte makaron ele geçirildiKastamonu’da kaçak tütün operasyonu: 42 bin 400 adet sahte makaron ele geçirildiYurt
# kaza # trafik kazası # yaşam mücadelesi
Çok Okunanlar
9 Bin 500 Lira ve Altındaki Cep Telefonu Marka ve Modeller
9 Bin 500 Lira ve Altındaki Cep Telefonu Marka ve Modeller
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
Ünlülerin Asıl Meslekleri!
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
O Bölgelere Yağmur Bekleniyor! Meteoroloji Hangi Bölgeleri Uyardı?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?
Benzin fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatları ne kadar?
Öne Çıkanlar 🔥 Kosova’da NATO’nun karanlık yüzü! Sivil halka saldıranlar kim?🔥 🔥 Kosova’da NATO’nun karanlık yüzü! Sivil halka saldıranlar kim?🔥 Napoli'de Osimhen krizi sürüyor Napoli'de Osimhen krizi sürüyor