Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Melike, 18 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Kaza, 9 Eylül’de Eskişehir-Seyitgazi Karayolu Kocakır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melike Gönen idaresindeki 26 AFZ 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeritten gelen S.Y. idaresindeki 32 YG 397 plakalı otomobil ile çarpıştı.

18 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Kaza sonucu 26 AFZ 658 plakalı otomobilin sürücüsü Melike Gönen ile 5 yaşındaki oğlu, 32 YG 397 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y. ile yolcular M.G. ve İ.I. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki Melike Gönen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi gören 1 çocuk annesi Melik Gönen, yoğun bakım ünitesinde verdiği 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gönen’in cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Şirintepe Mahallesi’nde bulunan Yayla Camii’nde kılınan namazın ardından defnedileceği öğrenildi.