Terör örgütü PKK kendini feshetti

Bölücü terör örgütü PKK, 5–7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Olağanüstü Kongresi sonrasında dikkat çeken bir bildiri yayımladı. Kongre Divanı tarafından yapılan açıklamada, örgütün "tarihi misyonunu tamamladığı" ifade edilerek örgütsel yapının feshedildiği duyuruldu.

Kongre bildirgesinde, örgütün silahlı mücadelesinin de sonlandırıldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat tarihi açıklamasıyla başlayan süreç, yaptığı çok yönlü çalışmalar, değişik tarzlarda sunduğu perspektifler ışığında 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı.

PKK’nin Olağanüstü 12. Kongresi, PKK’nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder APO tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı"