Şaka değil, Mayıs ortasında kar uyarısı: 8 ilde yoğun yağış bekleniyor

Uzmanlar, Türkiye’nin özellikle doğu bölgelerinin önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini ve bazı illerde kar yağışlarının görülebileceğini bildirdi.

Meteorolojik verilere göre, Kırım üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgası 14-16 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'yi etkisi altına alacak. Bu süreçte, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu’da kar yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon'da yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilir.

Yetkililer, “Haftaya Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası daha ülkemize giriş yapabilir. Doğu Karadeniz yaylalarında yeniden kar yağışı görülebilir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” açıklamasıyla dikkat çekti.

❄️ Kar yağışı beklenen iller

Artvin

Bayburt

Giresun

Gümüşhane

Ordu

Rize

Samsun

Trabzon